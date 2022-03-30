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MHK'de beklenirken TFF'de istifa!

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıkladı.

30.03.2022 - 13:53 |
MHK'de beklenirken TFF'de istifa!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti. Başkan istifa kararını şu açıklamayla duyurdu:

"MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur.

Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım.

Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum."

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