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Kasımpaşa SporGiresunspor-Kasımpaşa: 0-2
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Giresunspor-Kasımpaşa: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Zorlu müsabakayı 2-0'lık skorla İstanbul ekibi Kasımpaşa kazandı.

17.01.2022 - 07:00 |
Giresunspor-Kasımpaşa: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçın ilk golü 12. dakikada Ben Ouannes'ten geldi. Kasımpaşa, bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 65. dakikada ise Hadergjonaj sahneye çıktı ve Kasımpaşa'yı 2-0 öne geçiren golü penaltıdan kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Kasımpaşa oldu. Öte yandan Giresunspor'da Pelupessy 30. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 21'e yükseltirken Giresun 25 puanda kaldı.

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