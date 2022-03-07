FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GöztepeGöztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Göztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı.

07.03.2022 - 14:56 |
Göztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de üst üste 5'inci maçından da yenilgiyle ayrılan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun işine son verildi.

İzmir kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır.

Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

BEKLENEN ÇIKIŞI YAPAMADI

Göztepe'de 4'üncü haftada teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Maestro, bir türlü beklenen çıkışı yapamadı. Sarı-kırmızılıların başında 25 maça çıkan 38 yaşındaki Sırp teknik adam, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti.

Maestro yönetiminde 25 puan toplayabilen Göztepe, sürekli olarak alt sıralarda yer aldı. İkinci yarının ilk 4 maçını kazanan Göztepe, ateş hattından kurtulsa da son 5 karşılaşmadan puan çıkaramayarak yeniden tehlikeli bölgeye girdi. Göztepe, bu periyotta alt sıralardaki direkt rakipleri Altay, Giresunspor ve Kasımpaşa'ya yenilerek adeta harakiri yaptı.

Göztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı

    SON DAKİKA

    Göztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdıGöztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı
    Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!
    Dünkü derbinin ardından flaş açıklama! 'Bu hikayenin en esaslı kahramanı...'Dünkü derbinin ardından flaş açıklama! 'Bu hikayenin en esaslı kahramanı...'
    Manchester City - Sporting Lizbon maçı Halil Umut Meler'in!Manchester City - Sporting Lizbon maçı Halil Umut Meler'in!
    Canlı yayında açık çağrı! İrfan Can'la oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderinCanlı yayında açık çağrı! İrfan Can'la oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin
    Yönetim bonservis bedeli belirlemiş ama... Kim bu parayı verecek?Yönetim bonservis bedeli belirlemiş ama... Kim bu parayı verecek?
    8 haftada 8 puan aldı Burak Elmas'a gelişiyoruz dedi!8 haftada 8 puan aldı Burak Elmas'a gelişiyoruz dedi!
    Günün En Çok Oynanan MaçlarıGünün En Çok Oynanan Maçları
    Galatasaray'da Son Dakika! Dursun Özbek başkan Fatih Terim yeni teknik direktörGalatasaray'da Son Dakika! Dursun Özbek başkan Fatih Terim yeni teknik direktör
    Büyük umutlarla transfer edilmişti! 12 maçtır...Büyük umutlarla transfer edilmişti! 12 maçtır...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı

    Göztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı

    Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!

    Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!

    Dünkü derbinin ardından flaş açıklama! 'Bu hikayenin en esaslı kahramanı...'

    Dünkü derbinin ardından flaş açıklama! 'Bu hikayenin en esaslı kahramanı...'

    Manchester City - Sporting Lizbon maçı Halil Umut Meler'in!

    Manchester City - Sporting Lizbon maçı Halil Umut Meler'in!

    Sıradaki Haber