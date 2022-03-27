Gerçek ortaya çıktı! MHK'de istifa...

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu tarafından “8 Mart operasyonu” ile kadro dışı bırakılan 12 hakem ve üç gözlemcinin yaptığı itiraz başvurusunu değerlendirdi, TFF ve MHK tarafından verilen kararların bozulmasına hükmetti.

Böylece; aralarında FİFA kokartlı Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen ile deneyimli hakemler Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi önemli isimlere “itibarı” iade edildi.

Tahkim Kurulu, “mağdur” olduğunu iddia eden hakem ve gözlemcilerin yüzyüze savunma yapma talebini kabul ettikten sonra, başkan Murat Balcı ve üyeler dün saat 12’den itibaren isim sırasıyla görüşmelere başladı. Yaklaşık altı saat süren duruşmada hakemler, talimatlara aykırı olarak verilen kararın hukuki olmadığını, belirtilen gerekçelerin kişilik hakları ve kariyerlerine zarar verdiğini belirterek, MHK uygulamasının geçersiz sayılmasını istedi.

Gündoğdu sessiz kaldı

Hakemler ve gözlemciler ile yapılan tüm görüşmelere MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da katıldı. Kurul başkanı ve üyelerinin soruları karşısında zaman zaman zorlanan Gündoğdu, görüşmenin ilerleyen bölümlerinde yanındaki federasyon avukatı ile birlikte sessiz kalmayı tercih etti.

Hakemlerin, “Biz niçin buradayız. Ne suç işledik de yargılanıyoruz. Avrupa’da onlarca maç yönetmiş isimler nasıl yetersiz olabilir, gençleştirme diyorsunuz mevcut kadroda 43 yaşında arkadaşlarımız var. Cüneyt Çakır gibi bir hakemin üçüncü kez dünya kupası finalinde görev alması niçin engellendi, ailelerimiz ve çevremize mahcubiyetimiz nasıl giderilecek?” şeklindeki soruları, Tahkim Kurulu üyeleri üzerinde etkili oldu.

Duruşma sonunda toplanan kurul, oy çokluğu ile itirazların kabul edilmesini, TFF ve MHK kararının kaldırılmasını öngördü. Böylece, yaklaşık 20 gündür spor kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmeler, “aforoz” edilen hakem ve gözlemciler lehine sonuçlandı.

Futbol Federasyonu’nun 8 Mart’ta ilan edilen “yeni hakem ve gözlemci klasmanının” iptal edildiğine dair açıklamayı yapması bekleniyor. Böylece daha önce belirlenen klasmanlar aynen geçerli sayılacak.

MHK istifanın eşiğinde

Tahkim Kurulu’nun kararından sonra gözler Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibine çevrildi.

Türkiye’de ve Avrupa’da büyük yankı uyandıran operasyonun bizzat MHK tarafından yapıldığını açıklayan Gündoğdu’nun göreve devem edip etmeyeceği bugün belli olacak.

Spor kamuoyu, radikal uygulamanın TFF yönetimi ve bazı kulüplerin talebi üzerine gerçekleştiğini tartışırken, tüm sorumluluğun MHK’ye kalmasının inandırıcı olmayacağı kaydedildi. TFF’nin konuyla ilgili bir açıklama yapacağı bildirildi.

Görev alacaklar mı?

Süper lig kadrosundan çıkarılan isimlerle ilgili kararın bozulmasının ardından, sezonun kalan bölümündeki maçlarda görev yapıp yapamayacakları merak konusu oldu. MHK’nin göreve devam etmesi halinde, Tahkim Kurulu’nun aksine Süper Lig kadrosuna dönmelerine rağmen sezon sonuna dek atama yapmayı düşünmediği öğrenildi. Kurul istifasını verirse, inisiyatif yeni MHK’de olacak. Bu arada göreve iade edilen gözlemciler konusunda da son sözün TFF yönetim kurulunda olduğu vurgulandı.

Çakır’a Katar yolu açıldı

Futbol tarihinde üç kez dünya kupasında görev yapma şansı bulan Cüneyt Çakır’a Tahkim Kurulu kararından sonra Katar yolu da göründü. UEFA hakem Kurulu başkanı Rosetti ve FİFA hakem komitesi başkanı Collina’nın yakından takip ettiği süreç, hakemler açısından olumlu sonuçlanınca Çakır’a nisan ayı başında yapılacak son atletik teste katılma şansı doğdu. Deneyimli hakem bu sınavı başarıyla geçerse, 2022’de Katar’da yapılacak organizasyonda görev yapabilecek. Tahkim Kurulu kararının FİFA ve UEFA tarafından da değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

Gerçek ortaya çıktı

Hakem ve gözlemci operasyonundan sonra klasman dışı kalan FİFA kokartlı isimler Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen’nin niçin hala UEFA listesinde yer aldığı da Tahkim Kurulu kararı sonrası netlik kazandı. MHK, kuruldan çıkacak olası lehte karar karşısında zor durumda kalmamak için “aforoz” listesini bildirmemişti. TFF adı geçen hakemlerin görevlerine devam ettiğini UEFA’ya bildirmek yükümlüğünde kalmadı. (Skorer)







