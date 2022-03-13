'Size tercümesini yaparlar' dedi İspanya'yı karıştırdı! 'Saygısız...'

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent’in, Barcelona-Galatasaray karşılaşmasının ardından basın toplantısındaki tavrı İspanya’da yankı uyandırdı.

'Size tercümesini yaparlar'

Toplantı sırasında kendisine İspanyolca yöneltilen soruya “Katalanca cevap vereceğim çünkü benim dilim Katalanca. Size tercümesini yaparlar” şeklinde yanıt verdi. Deneyimli teknik adamın bu tavrı sosyal medyada bir çok Katalan tarafından beğeniyle karşılanıp ana dilini savunduğu gerekçesiyle alkışlanırken, İspanyol basınının bir bölümü tarafından ise tepkiyle karşılandı.



Saygısızlık ve hakaret

Galatasaray teknik direktörünün bu yüzden hakaretlere maruz kaldığı belirtilirken, bazı sorulara ise İspanyolca yanıt verdiği hatırlatıldı, muhabirin sorusunu İspanyolca yanıtlamadığı için saygısızlık ettiği de savunuldu. (Skorer)







