'Size tercümesini yaparlar' dedi İspanya'yı karıştırdı! 'Saygısız...'
0-0 sona eren Barcelona - Galatasaray maçından sonra basın mensuplarının karşısına çıkan ve 'Ben Katalanım' sözleriyle büyük dikkat çeken Domenec Torrent, İspanya'yı ikiye böldü.
Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent’in, Barcelona-Galatasaray karşılaşmasının ardından basın toplantısındaki tavrı İspanya’da yankı uyandırdı.
'Size tercümesini yaparlar'
Toplantı sırasında kendisine İspanyolca yöneltilen soruya “Katalanca cevap vereceğim çünkü benim dilim Katalanca. Size tercümesini yaparlar” şeklinde yanıt verdi. Deneyimli teknik adamın bu tavrı sosyal medyada bir çok Katalan tarafından beğeniyle karşılanıp ana dilini savunduğu gerekçesiyle alkışlanırken, İspanyol basınının bir bölümü tarafından ise tepkiyle karşılandı.
Saygısızlık ve hakaret
Galatasaray teknik direktörünün bu yüzden hakaretlere maruz kaldığı belirtilirken, bazı sorulara ise İspanyolca yanıt verdiği hatırlatıldı, muhabirin sorusunu İspanyolca yanıtlamadığı için saygısızlık ettiği de savunuldu. (Skorer)