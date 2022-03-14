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GalatasarayNelsson'dan bomba gönderme! 'İyi bir hocamız var'
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Nelsson'dan bomba gönderme! 'İyi bir hocamız var'

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Victor Nelsson kazanılan derbinin ardından "iyi bir hocamız ve iyi oyuncularımız var" açıklamasında bulundu.

14.03.2022 - 23:04 |
Nelsson'dan bomba gönderme! 'İyi bir hocamız var'

Galatasaray'da Victor Nelsson, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Norveçli savunması, "Bu maçı iyi oynadık. Galatasaray gibi bir takımsanız, 3-4 günde bir maç oynamaya hazır olmalısınız. takımımla gurur duyuyorum. Barcelona ve Beşiktaş'a karşı iyi sonuçlar aldık. iyi bir hocamız ve iyi oyuncularımız var. Bu şekilde devam edeceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Taraftarın kendisine desteği için de konuşan Nelsson, "Taraftarımız ilk günden beri beni hep sevdi ve destekledi. Ben de onları çok seviyorum. Bu taraftar dünyanın en iyilerinden." dedi.

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