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GalatasarayMert Hakan Yandaş çıldırdı! Neredeyse 30 metre koşarak...
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Mert Hakan Yandaş çıldırdı! Neredeyse 30 metre koşarak...

Galatasaray derbisinde Marcao'nun topa yaptığı müdahaleden sonrası yerde kalan Mert Hakan Yandaş'ın Brezilyalı stoperin üzerine koşması bir anda tansiyonu yükseltti.

10.04.2022 - 22:50 |
Mert Hakan Yandaş çıldırdı! Neredeyse 30 metre koşarak...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının dev karşılaşmasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. İttifak Holding Konyaspor'un Rize'de kaybetmesinin ardından sarı-lacivertli takım, ikinci sıraya yükseldi. Ev sahibi takımı zafere götüren golleri Miha Zajc ve Serdar Dursun kaydetti. Sezonun ilk yarısında da ezeli rakibini 2-1 yenen Fenerbahçe rövanşı da vermedi. 

TANSİYON TAVAN YAPTI

Dev mücadelede zaman zaman tansiyon yükseldi, oyuncular arasında gerilim yaşandı.

MARCAO DİRSEĞİNİ KULLANINCA SARI KART GÖRDÜ

Derbinin 39. dakikasında Galatasaray yarı alanında Rossi, Marcao'ya baskı yaparken Brezilyalı savunmacının müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, faulü Uruguaylı oyuncunun yaptığına hükmetti. Ancak Karaoğlan dirseğini kullandığı gerekçesiyle Marcao'ya sarı kart gösterdi. F.Bahçeli oyuncular bu pozisyon sonrası hakeme 'kırmızı kart' itirazında bulundu.

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