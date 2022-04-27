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Galatasaray'ın 6 yıldızına hücum!

Galatasaray'da; Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau, Marcao, Nelsson, Berkan Kutlu ve Mostafa Mohamed Avrupa devleri tarafından yakından takip ediliyor.

27.04.2022 - 09:25 |
Galatasaray'ın 6 yıldızına hücum!

Yaz dönemi Galatasaray için oldukça hareketli geçecek. Sadece dış transfer değil, iç transferde de çok kritik hamleler yapılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosundaki birçok genç futbolcuya Avrupa kulüplerinden yakın takip devam ediyor. Marcao'yu Roma ve Napoli, Kerem'i Atletico Madrid, Lille ve Lyon, Mohamed'i Marsilya ve Bordeaux, Nelsson'u Aston Villa, Milan ve Fiorentina, Cicaldau'yu Sampdoria, Atalanta ve Betis, Berkan'ı da Inter ve Dortmund temsilcileri izliyor. Bu kulüplerin, Galatasaray'ın kapısını ciddi tekliflerle çalması bekleniyor. Başkan Burak Elmas ve kurmayları, görevi devredecekleri için transfer görüşmelerini erteleme yolunu tercih ediyor. Yeni yönetimin, tekliflere cevap vermesi gerekecek.

Dev bütçe yapabilirler

Bu oyuncuların iyi fiyatlar karşılığında satılması durumunda, yapılması gereken transfer sayısı daha da artacak. Ancak transfer bütçesi oluşturma konusunda da yeni yönetimin elini rahatlatan bir operasyon olacak. İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün futbolun başına getirmek istediği isimler; Cenk Ergün ile Levent Nazifoğlu'nun, şimdiden sözleşmesi sona erecek birçok oyuncunun menajeriyle temas kurduğu ve kulübü kâra geçirmek istedikleri öğrenildi.

Galatasarayın 6 yıldızına hücum

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