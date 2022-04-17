Galatasaray'da üç ayrılık birden!

İki müstakbel sportif direktör Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu, seçim sonrası planlarını şimdiden yapmaya başladı. Mbaye Diagne'yle sözleşme yenilemek gibi bir durum söz konusu değil!

Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması halinde sportif direktör olacak olan Cenk Ergün ve Metin Öztürk'ün seçimi kazanması halinde futbolun başında olacak olan isim Levent Nazifoğlu, seçim sonrası planlarını şimdiden yapmaya başladı. Öncelik forvette...

İkisinin de aklında iyi bir teklif gelirse Mohamed'i satmak var. Diagne'yle sözleşme yenilemek gibi bir durum söz konusu değil... Halil gönderilecek ve bir tane yerli golcü alınacak. Ergün, Gomis'le devam etme taraftarı... Öztürk'ün adayı Nazifoğlu ise Gomis'i çok düşünmüyor.







