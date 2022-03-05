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Galatasaray'da Pulgar sürprizi

Galatasaray'ın devre arasında İtalya'nın Fiorentina takımından kiraladığı Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar için Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

05.03.2022 - 14:20 |
Galatasaray'da Pulgar sürprizi

Galatasaray'ın ara transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak İtalya'nın Fiorentina takımından renklerine bağladığı Erick Pulgar, şu ana kadar Sarı-Kırmızılı takımda istediği süreyi alamamıştı. Galatasaray forması ile 3 maça çıkan ve bunların sadece 1'inde ilk 11'de sahada yer alan Şilili orta saha oyuncusu Sarı-Kırmızılı takımda henüz beklenen çıkışı gerçekleştiremezken, Pulgar ile ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

MARSİLYA YENİDEN DEVREDE

Ara transfer döneminde de Pulgar'ı isteyen ancak Şilili orta saha oyuncusunun Galatasaray'ı tercih etmesi sebebiyle girişimlerinde istediği sonucu alamayan Marsilya'nın yıldız futbolcu için sezon sonunda yeniden girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Galatasarayda Pulgar sürprizi

SAMPAOLİ ÇOK İSTİYOR

Fransız basınında çıkan haberde Marsilya'nın takımdan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Boubacar Camara'nın boşluğunu Pulgar ile doldurmak istediği aktarıldı. Marsilya'nın hocası Sampaoli'nin Erick Pulgar'ı takımında görmeyi çok istediği vurgulandı.

Galatasarayda Pulgar sürprizi

G.SARAY'IN SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve haziran ayında Fiorentina'ya geri dönecek olan Erick Pulgar'ın bonservisinin bulunduğu İtalyan kulübü ile ise 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Erick Pulgar için yaptığı sözleşmede satın alma opsiyonu yer almıyor.

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