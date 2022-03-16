FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GalatasarayGalatasaray'da Barcelona primi belli oldu
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Barcelona primi belli oldu
ABONE OL

Galatasaray'da Barcelona primi belli oldu

Galatasaray yönetimi Barcelona'yı geçmeleri halinde futbolcularına 650 bin euro prim dağıtacak.

16.03.2022 - 13:04 |
Galatasaray'da Barcelona primi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde GAlatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde sarı-kırmızılılarda alınan yeni karar belli oldu.

İspanya'daki maçtan önce Galatasaraylı yöneticilerin aralarında görüştükleri tur primi sonunda netlik kazandı. Sarı-Kırmızılı oyunculara Barcelona'yı elemeleri halinde 650 bin Euro tutarında bir prim dağıtılacağı öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, prim haberini takıma Beşiktaş derbisi sonrasında verdiği belirtiliyor.

Sneijder de davet edildi

Sarı-Kırmızılı takımın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, Barcelona maçını izlemek üzere Nef Stadı'na davet edildi. Bir dönem Real Madrid formasıyla Barça'ya karşı oynayan Hollandalı eski futbolcunun, yarın tribünde yerini alması bekleniyor.

Galatasarayda Barcelona primi belli oldu

    SON DAKİKA

    Galatasaray'da Barcelona primi belli olduGalatasaray'da Barcelona primi belli oldu
    Beşiktaş KAP'a bildirdi! 12 milyon eurol'uk anlaşmaBeşiktaş KAP'a bildirdi! 12 milyon eurol'uk anlaşma
    Barcelona maçı öncesi flaş gelişme! Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...Barcelona maçı öncesi flaş gelişme! Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...
    Beşiktaş'ta yeni teknik direktör krizi! Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday varBeşiktaş'ta yeni teknik direktör krizi! Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var
    Barcelona'nın Galatasaray kadrosu belli oldu! 6 eksik varBarcelona'nın Galatasaray kadrosu belli oldu! 6 eksik var
    Sonunda doğru 10 numarayı buldu! Mesut Özil'e güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyorSonunda doğru 10 numarayı buldu! Mesut Özil'e güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor
    Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladıŞu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı
    Rusya Ukrayna'ya girdi Emre Belözoğlu fırsat transferi için harekete geçtiRusya Ukrayna'ya girdi Emre Belözoğlu fırsat transferi için harekete geçti
    Lille - Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’daLille - Chelsea maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Derbinin ardından Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Premier Lig devi Arsenal'e gidiyorDerbinin ardından Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Premier Lig devi Arsenal'e gidiyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray'da Barcelona primi belli oldu

    Galatasaray'da Barcelona primi belli oldu

    Beşiktaş KAP'a bildirdi! 12 milyon eurol'uk anlaşma

    Beşiktaş KAP'a bildirdi! 12 milyon eurol'uk anlaşma

    Barcelona maçı öncesi flaş gelişme! Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

    Barcelona maçı öncesi flaş gelişme! Torrent resmen açıkladı 2 futbolcu kadro dışı...

    Beşiktaş'ta yeni teknik direktör krizi! Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

    Beşiktaş'ta yeni teknik direktör krizi! Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

    Sıradaki Haber