Galatasaray'da Barcelona primi belli oldu
Galatasaray yönetimi Barcelona'yı geçmeleri halinde futbolcularına 650 bin euro prim dağıtacak.
16.03.2022 - 13:04 |
UEFA Avrupa Ligi'nde GAlatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde sarı-kırmızılılarda alınan yeni karar belli oldu.
İspanya'daki maçtan önce Galatasaraylı yöneticilerin aralarında görüştükleri tur primi sonunda netlik kazandı. Sarı-Kırmızılı oyunculara Barcelona'yı elemeleri halinde 650 bin Euro tutarında bir prim dağıtılacağı öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, prim haberini takıma Beşiktaş derbisi sonrasında verdiği belirtiliyor.
Sneijder de davet edildi
Sarı-Kırmızılı takımın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, Barcelona maçını izlemek üzere Nef Stadı'na davet edildi. Bir dönem Real Madrid formasıyla Barça'ya karşı oynayan Hollandalı eski futbolcunun, yarın tribünde yerini alması bekleniyor.