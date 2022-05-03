Galatasaray'a tehdit! FIFA'ya gidiyoruz

Geçen sezon şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray tanınmaz halde...

Yeni bir yönetimle, Fatih Terim yönetiminde sezona giriş yapan ve alınan başarısız sonuçların ardından Domenec Torrent ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarını üzmeye devam ediyor.

Son olarak Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray bu sezon 14. yenilgisini yaşadı. 35 haftada 13 galibiyeti olan Cimbom 8 de beraberlik aldı. En kötü sezonlarından birisine imza atarken attığı 47 gole karşılık kalesinde 50 gol birden gördü ve -3 averajla 13. sırada kendisine yer bulabildi.

BU SEZON GOL YEME REKORU KIRDI



Fotomaç'ın haberine göre, 34 haftalık maratona sahne olan 2003-04 sezonunda 47, 2010-11 sezonunda 46 gol, 2015-16 sezonunda 49 gol yiyen Galatasaray bir anlamda Burak Elmas başkanlığında ve Torrent'in kenar yönetiminde en kötü performansına imza atıp, rekor kırdı!..

Galatasaray sahada dökülürken 26 Mart'taki kongrenin ardından yönetimsiz de kaldı. İbra edilmeyen Başkan Elmas'ın 30 Nisan'a seçim koymasına karşılık açılan davalar nedeniyle sandık kurulamadı ve kongre bir kez daha ertelendi. Şimdi taraftarlar seçimin yapılmasını ve kötü günlerin geride kalmasını bekliyor.

55 GÜNLÜK MARATON



Seçimin arifesinde olan Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında transfer ve futbolculardan alınacak olan borçsuzluk kağıdı geliyor. Süper Lig'in yeni sezonu 5 Ağustos başlayacak ve sarı- kırmızılıları seçim sonrası 55 günde yoğun bir gündem bekliyor.



BORÇLAR DAĞ GİBİ



Yeni yönetim seçimden sonra 18 gün içinde Mostafa Mohamed için 4 milyon dolar ödemek zorunda. Ayrıca Ağustos ayında Bankalar Birliği'ne ilk taksit yatırılacak. Mali kongrede bütçeye onay çıkmaması nedeniyle 600 milyon TL'ye yakın borcun biriktiği ifade ediliyor.

ZAMALEK'TEN TEHDİT



MOSTAFA Muhamed'in eski takımı Zamalek, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti. Mısır kulübünün, 1 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken 4 milyon doların bir an önce yatırılmasını talep ettiği bildirildi. Mısır basını, konunun FIFA'ya taşınabileceğini kaydetti. Romanya'nın hocası Edi Ioardanescu'nun Süper Lig maçlarını takip etmek için İstanbul'a geldiği ifade edildi. Ioardanescu'nun Sivas maçına da gittiği ancak Morutan'ın 14 dakika süre bulması ve Cicaldau'nun yedek kalması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.







