Galatasaray - Rizespor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
9'Omar'a faul yapan Ponck sarı kart gördü.Sarı Kart - Ponck
8'GOL! Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sol kanattan serbest vuruş kullanan Gedson, doğrudan kaleyi düşündü. Gedson'un düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Gedson Fernandes
5'RİZESPOR KALESİNDE ENTRESAN POZİSYON! Mostafa sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Bir anda kaleye yönelen topu kaleci çizgiden çıkardı. Savunma topu uzaklaştırdı.
2'GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Mostafa'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Emre'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
İLK 11'LER
Galatasaray: ena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Mostafa
Rizespor: Tarık, Holmen, Selim, Ponck, Cemali, Baiano, Gedson, Boldrin, Yusuf, Bolasie, Pohjanpalo