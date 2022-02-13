Cimbom'un sadece yedek kulübesi 15 milyon euro!

Galatasaray 'da eski teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında büyük beklenti ve yüksek maliyetle transfer ettiği Cicaldau (6.5 milyon Euro) ve Morutan (3.5 milyon Euro bonservis+ 600 bin Euro bonus), yeni hocaları Domenec Torrent'in gözüne giremedi.

11 milyon Euro'yu bulan bonservis yatırımı yapılan Rumen oyuncular, Kayserispor maçında yedek soyundu. 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanılan Mohamed, 59. dakikada Gomis'in yerine girerken, Cicaldau da 60'ta Feghouli ile değişti.

Ayrıca 1 milyon Euro'ya kiralanan Halil Dervişoğlu ve 18 milyon TL'ye alınan Barış Alper de kulübede oturdu.







