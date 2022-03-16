FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GalatasarayBir sponsorluk anlaşması da Galatasaray'dan
HaberlerGalatasaray Haberleri Bir sponsorluk anlaşması da Galatasaray'dan
ABONE OL

Bir sponsorluk anlaşması da Galatasaray'dan

Maddi kaynak yaratmak için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, kripto satış platformu GAMI World ile sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

16.03.2022 - 21:39 |
Bir sponsorluk anlaşması da Galatasaray'dan

Galatasaray Kulübü, kripto satış platformu GAMI World ile 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza atıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, iki farklı alanda anlaşma imzalandığı belirtildi.

GAMI World'ün, sarı-kırmızılı kulüple "metaverse", "p2e" ve "web 3.0" alanlarında birlikte çalışacağı, aynı zamanda kadın basketbol takımına da 3 yıl sponsor olacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan GAMI World Üst Yöneticisi Gökhan Altın, şunları kaydetti:

"Ülkemizin marka değeri en yüksek kulüplerinden biriyle bu anlaşmayı gerçekleştirmiş olmaktan son derece mutluyuz. Spor dünyasında vizyoner yaklaşımı ile kısa süre önce önemli NFT projeleri yapan Galatasaray Kulübü ile yeni dönemde Metaverse, p2e ve web 3.0 projelerinde birlikte önemli başarılar elde edeceğimize içtenlikle inanıyorum. Bu özel anlaşmayı, kulübün kadın basketbol takımı sponsorluğu ile de taçlandırmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin yükselen yıldızları olan sporcu kadınlarımız, önümüzdeki yıllarda da bizleri gururlandırmayı sürdürecek. Bu ekosisteme katkı sağlayan bir şirket olmaktan da ayrıca kıvanç duyuyoruz. Bu önemli iş birliği sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."

    SON DAKİKA

    İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdiİlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi
    Bir sponsorluk anlaşması da Galatasaray'danBir sponsorluk anlaşması da Galatasaray'dan
    PSG Di Maria'ya güle güle deyip Dembele'yi transfer edecekPSG Di Maria'ya güle güle deyip Dembele'yi transfer edecek
    Fatih Terim kullanamadı dedi Torrent'in raporlarını açıkladı!Fatih Terim kullanamadı dedi Torrent'in raporlarını açıkladı!
    Barcelona maçı öncesi soluğu savcılıkta aldı!Barcelona maçı öncesi soluğu savcılıkta aldı!
    Barcelona ve Galatasaray'ın efsane isimleri Hagi ve Popescu Nef’in davetlisi olarak İstanbul’a geliyorBarcelona ve Galatasaray'ın efsane isimleri Hagi ve Popescu Nef’in davetlisi olarak İstanbul’a geliyor
    Fatih Terim 'Florya'da bıraksanız malzemecilik bile yapar' demişti! Derbide yenen golün faturası ona çıktıFatih Terim 'Florya'da bıraksanız malzemecilik bile yapar' demişti! Derbide yenen golün faturası ona çıktı
    Süper Lig'de şiddetli deprem! 'Bu lig tescil edilemez, battık'Süper Lig'de şiddetli deprem! 'Bu lig tescil edilemez, battık'
    3,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer3,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer
    Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi! Galatasaray'a 3 milyon euroluk piyangoFatih Terim gidince onu da göndermişlerdi! Galatasaray'a 3 milyon euroluk piyango

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi

    İlk maçta rotasyon yaptım olmadı dedi Aubameyang, Busquets ve Pique silahlarını gösterdi

    Bir sponsorluk anlaşması da Galatasaray'dan

    Bir sponsorluk anlaşması da Galatasaray'dan

    PSG Di Maria'ya güle güle deyip Dembele'yi transfer edecek

    PSG Di Maria'ya güle güle deyip Dembele'yi transfer edecek

    Fatih Terim kullanamadı dedi Torrent'in raporlarını açıkladı!

    Fatih Terim kullanamadı dedi Torrent'in raporlarını açıkladı!

    Sıradaki Haber