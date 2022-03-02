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GalatasarayArda Turan'dan imalı açıklama! 'Jubilemde onu da yanımda götüreceğim'
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Arda Turan'dan imalı açıklama! 'Jubilemde onu da yanımda götüreceğim'

Dün Burak Elmas'ın eleştirdiği Arda Turan'ın basın mensuplarına ‘’Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim.’’ ifadelerini kullanması dikkat topladı.

02.03.2022 - 13:14 |
Arda Turan'dan imalı açıklama! 'Jubilemde onu da yanımda götüreceğim'

Galatasaray’da gündemin en önemli isimlerinden olan Arda Turan bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda kullandığı ifadelerle herkesi güldürdü.

Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından yanlış bir fotoğraf verdi şeklinde eleştiriye uğrayan Arda Turan, muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek ‘’Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim.’’ ifadesini kullandı.

Arda ‘Kimi götüreceksin kaptan?’ şeklindeki soruya ise yanıt vermedi.

Bu sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan’ın futbolculuk kariyerine nokta koyacağı iddia edilmişti.

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