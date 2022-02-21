FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GalatasarayArda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı! Bir anda gündem oldu
HaberlerGalatasaray Haberleri Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı! Bir anda gündem oldu
ABONE OL

Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in kararıyla Göztepe maçı kadrosuna dahil edilmeyen Arda Turan, soluğu Fatih Terim'in yanında aldı. Tecrübeli ismin sosyal medyadaki paylaşımı gündem oldu.

21.02.2022 - 01:19 |
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Galatasaray'da formasına uzun süre sonra kavuşan Arda Turan, Göztepe müsabakası kadrosuna Domenec Torrent'in kararıyla alınmadı. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu bu karar sonrası Fatih Terim'le buluştu. Arda Turan'ın bu paylaşımı, Galatasaray taraftarının ilgisini çekti.

Öte yandan gün içerisinde Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörlerinden Necati Ateş ile eski yönetici Şükrü Hanedar da Fatih Terim'le birlikte paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlar...

Arda Turandan Fatih Terim paylaşımı Bir anda gündem oldu

    SON DAKİKA

    Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı! Bir anda gündem olduArda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı! Bir anda gündem oldu
    Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler ve Çağtay yorumu: 'Macup etmediler'Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler ve Çağtay yorumu: 'Macup etmediler'
    Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu! İsmail Kartal'dan bomba hamle, Serdar Dursun'a böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu! İsmail Kartal'dan bomba hamle, Serdar Dursun'a böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...
    Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Büyük bir adım daha attıkAbdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Büyük bir adım daha attık
    Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçına damga vurdu! Resmen yıkıp geçtiler, inanılmaz! 40 dakika yetti, Abdullah Avcı'dan bomba hamle...Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçına damga vurdu! Resmen yıkıp geçtiler, inanılmaz! 40 dakika yetti, Abdullah Avcı'dan bomba hamle...
    Çaykur Rizespor Bülent Korkmaz ile anlaştıÇaykur Rizespor Bülent Korkmaz ile anlaştı
    Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes! Fenerbahçe kaybettiBasketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes! Fenerbahçe kaybetti
    Fenerbahçe: 2 - Atakaş Hatayspor: 0Fenerbahçe: 2 - Atakaş Hatayspor: 0
    40 dakikada 4 gol! Resmen şov yaptılar40 dakikada 4 gol! Resmen şov yaptılar
    Sergen Yalçın getirdi 23 maçta sadece 1 asist yapabildi!Sergen Yalçın getirdi 23 maçta sadece 1 asist yapabildi!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı! Bir anda gündem oldu

    Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı! Bir anda gündem oldu

    Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler ve Çağtay yorumu: 'Macup etmediler'

    Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler ve Çağtay yorumu: 'Macup etmediler'

    Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu! İsmail Kartal'dan bomba hamle, Serdar Dursun'a böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...

    Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu! İsmail Kartal'dan bomba hamle, Serdar Dursun'a böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...

    Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Büyük bir adım daha attık

    Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Büyük bir adım daha attık

    Sıradaki Haber