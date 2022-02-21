Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı! Bir anda gündem oldu

Galatasaray'da formasına uzun süre sonra kavuşan Arda Turan, Göztepe müsabakası kadrosuna Domenec Torrent'in kararıyla alınmadı. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu bu karar sonrası Fatih Terim'le buluştu. Arda Turan'ın bu paylaşımı, Galatasaray taraftarının ilgisini çekti.

Öte yandan gün içerisinde Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörlerinden Necati Ateş ile eski yönetici Şükrü Hanedar da Fatih Terim'le birlikte paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlar...