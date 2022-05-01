Antalyaspor'la görüşmeye gitti Trabzonspor'u şampiyon yaptı

Trabzonspor, 38 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Bu tarihi başarıyı getiren teknik direktörün adı ise Abdullah Avcı... Şampiyonluğa Avcı üzerinden bakıldığında çok ilginç bir öykü çıkıyor ortaya. Bu şampiyonluk bir çok ilki de içinde barındırıyor. İşte şampiyonluğun Avcı penceresi...

Komşu Rize'den gelen Avcı



Trabzonspor, 1984'ten bu yana, yani tam 38 yıl beklediği şampiyonluğa komşusundan yani Rizeli bir hoca ile ulaştı. Böylece Trabzonspor, futbolda tatlı bir rekabet de yaşadığı Rize'nin çocuğu olan bir futbol adamıyla; 58 yaşındaki Abdullah Mucip Avcı ile mutlu sona ulaştı.

Antalyaspor ile görüşmeye gitti



Avcı'nın Trabzonspor'a gelişi de ayrı bir çarpıcılık içeriyor. Çünkü Avcı, başka bir kulübe imza atacakken gelen bir telefonla karar değiştirdi. Avcı, dümeni Akdeniz'den bir anda Karadeniz'e kırdı! Yani, Antalyaspor'dan son dakikada vazgeçip Trabzonspor'a imza attı. Evet, Avcı, prensipte anlaştığı ve tesislerini gezmeye gittiği Antalya'nın eşiğinden döndü. Böylece Başakşehir'de olduğu gibi uzun soluklu yeni bir projeden vazgeçip şampiyonluğa oynayan bir kulübe geçti.

Aslında Avcı-Trabzonspor birlikteliğinin 2020-21 sezonunun başında gerçekleşmesi bekleniyordu ama başkan Ahmet Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir'in yerine göreve gelip takıma Türkiye Kupası'nı kazandıran Eddie Newton ile devam etmeyi uygun buldu.

'Dingin değil, dalgalı denize çıktım'



Newton başarısız olunca da göreve Abdullah Avcı getirildi. Avcı, Antalyaspor'u son anda reddetip Trabzonspor'u neden seçtiğini isi futbol tarihine geçen bir benzetmeyle açıkladı: Avcı, 17 Kasım 2020'deki basın toplantısında şöyle diyordu: "Dingin denize değil, Trabzon'un dalgalı denizine çıktım. Başarılı olup olmayacağımı hep beraber göreceğiz. Trabzon'a gelirken çok sert bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' dediler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum. Ben de bir Karadeniz çocuğuyum. Bunu unutmayın."



Önce Beşiktaş ile düşledi ama...



Yıllarca çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile istikrarlı bir çizgi yakalayan Avcı, 2018-19 sezonunda şampiyonluğa da çok yaklaştı. Son düzlüğe 8 puanlık bir avantajla girse de geriden gelen Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a kupayı kaptırdı. Bu hayal kırıklığı Avcı için Başakşehir macerasının da sonuydu. Beşiktaş'ın başına geçti ancak Fikret Orman'ın görevi bırakması ve ardından gelen Ahmet Nur Çebi'nin kendisiyle çalışmamak istememesi nedeniyle büyük umutlarla çıktığı siyah beyazlı yolculuk ancak yarım sezon kadar sürdü.



İlk kupayı Başakşehir'e karşı aldı!



Modern futbolu yakından takip eden, iletişime özel önem veren ve hakem dahil, saha dışı etmenleri hiç bir zaman başarı veya başarısızlığın bir mazereti olarak görmeyen Avcı, çok başarılı bulunsa da henüz bir kupası yoktu. Ve o ilk kupayı da bordo mavililerle kazandı. Avcı'nın kazandığı ilk kupa Süper Kupa'ydı. Üstelik bu kupadaki rakibi de ayrı bir yazı konusuydu! Çünkü rakip adeta kendisiyle özdeşleşen eski takımı Medipol Başakşehir'di

İlk kupa ve kasketin dönüşü



Futbolun cilvesi buydu işte... Avcı'nın yıllarca şampiyonluk kovaladığı Başakşehir, ne tesadüftür ki onun ayrılığından hemen sonraki sezonda şampiyon oldu, Okan Buruk ile! Avcı da kariyerinin ilk kupasını 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-1 yenerek kazandı. Kupayı kaldırırken başındaki kasket de dikkat çekiyordu. Ki bu kasket daha büyük başarının da en önemli sembolü ve motivasyonu olacaktı.



Ahmet Suat ve Özkan Hoca'ya selam



Kasket... Trabzonspor'a toplam 6 şampiyonluk kazandıran Ahmet Suat Yazıcı ve Özkan Sümer'den mirastı. Avcı da iki efsane hocayı da şampiyonluk öyküsünün bir parçası yaptı, başına taktığı kasketle. Nihayetinde o Trabzonspor'u şampiyonluğa ulaştıran üçüncü kasketli teknik direktör olarak bordo mavililerin tarihine geçti. Elbet başka bir tarihe de...



Antalyaspor yazgısının mihenk taşı



Abdullah Avcı'nın şampiyonluğundaki bir parmak ısırtan tesadüf daha var. Avcı, Süper Lig'de bugüne kadar iki yenilgi aldı. Ama ilk yenilgisini, şampiyonluk maçında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'dan aldı. Ve, Avcı ilk şampiyonluğunu, 1.5 sezon önce teknik direktörü olmasına adeta ramak kaldığı Antalyaspor ile oynadığı final maçıyla ulaştı!

Artık o da bir şampiyon!



Evet, Abdullah Avcı Türk futbol tarihine de adını yazdırdı. O da artık Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan teknik direktörler listesine eklendi. Avcı ayrıca ligdeki yerli teknik direktörlerin şampiyonluk zincirinin de devamı sağladı. Süper Lig'de en son şampiyonluk yaşayan isim Fenerbahçe ile 2006-07 sezonunda mutlu sona ulaşan Brezilyalı Arthur Zico'ydu. Avcı ile birlikte yerli teknik adamların egemenliği 15 sezona çıktı.







