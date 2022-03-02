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Süper LigFırat Aydınus'a 11 Şubat'tan beri maç yok! İşte o iddia
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Fırat Aydınus'a 11 Şubat'tan beri maç yok! İşte o iddia

2 hafta önce Altay - Ç.Rizespor maçında VAR'a gitmesine rağmen net penaltıyı vermeyen ve o tarihten sonra bir daha maç alamayan Fırat Aydınus hakkında duayen yazar Attila Gökçe'nin '11 Şubat'tan beri maç vermiyorlar' ifadeleri dikkat çekti.

02.03.2022 - 08:08 |
Fırat Aydınus'a 11 Şubat'tan beri maç yok! İşte o iddia

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun görev ve yetkilerini “zorluk derecesine göre” sıraya koysak, kendi adıma tek sözcükle “hakem”i en başa yazardım. Spor gazeteciliğindeki gözlemlerim, analizlerim ve anılarım, maalesef beni bu noktaya getirdi. Uzatmadan son tuhaf uygulamaya bakalım: Bu ülkenin en iyi faal hakemi Fırat Aydınus, 11 Şubat 2022’de İzmir’de oynanan Altay-Rizespor maçını yönetti.

İki takımın da çok aradıkları golü bir türlü atamadığı maçta Aydınus VAR çağrısıyla bir Rizespor atağını inceleyip penaltı olmadığına hükmetti. Pozisyon sırasında, konuk takım oyuncularının “penaltı” itirazlarına karşı, oyunu devam ettirmişti Aydınus. VAR çağrısında da kararını değiştirmedi. O cuma akşamı maç İzmir’de oynanırken Riva’daki VAR merkezinde Aydınus’a görüntüyü inceleme çağrısı yapan VAR hakemi Volkan Bayarslan’dı. Şimdi dikkat: Fırat Aydınus o Cuma akşamından beri hiçbir maçta görev almadı.

'BAYARSLAN PEŞ PEŞE ÖDÜLLENDİRİLDİ'

VAR’da görevli Volkan Bayarslan ise 26.haftada Beşiktaş-Altay maçını yönetti, geçen hafta da Alanyaspor Konyaspor karşılaşmasında düdük çaldı.
Bu tablodan kabaca çıkan mesaj şudur: Altay maçında Rizespor lehine penaltı çağrısı yapan Volkan Bayarslan peş peşe görevle ödüllendirilirken, o çağrıya rağmen kararını değiştirmeyip oyunu devam ettiren Fırat Aydınus adeta cezalandırılmaktadır.

MHK Başkanı Dr.Ferhat Gündoğdu, hakem görevlendirilmelerini “etap” olarak adlandırıyor. Yakın geçmişteki bir konuşmamızda atamalara ve görevlendirmelere çok duyarlı ve dengeli yaklaştığını bildirmişti. Ancak Aydınus özelinde etap değerlendirmesindeki yaklaşımı anlaşılamıyor. Gündoğdu, başarılı bir bilim insanı… Asker kökenli bir spor yöneticisi…

Fırat Aydınus’un “vermediği” penaltı kararı TV futbol yorumlarında hakem hocaları tarafından “doğru” olarak yorumlandı. Bu olay, Ali Palabıyık’ın 16 haftalık “aforoz” dönemini anımsatan yeni bir “devam” senaryosu mu? Rastlantıyı dile getirenler, ”İkisinde de taraflardan biri Rizespor” diyorlar, “Rizespor maçlarında hoşa gitmeyen kararlar veren hakemler cezaya muhatap oluyor. Yine aynı takımın bir başka maçında kırmızı kart göstermeyen hakeme de adeta lütufta bulunularak görev devamlılığı sağlanıyor.”

'ÜMİT ÖZTÜRK'LE İLGİLİ ETAP DEĞERLENDİRMESİ MERAK EDİLİYOR

Bu durumda, Galatasaray maçında Rizespor aleyhine iki penaltı kararı veren Ümit Öztürk’le ilgili “etap” değerlendirmesi de merak ediliyor. Kariyerlerini FİFA kokartıyla sonlandırıp “hakem hocalığı” ya da “hakem yorumculuğu” yapanlar, MHK’de son üç yılda başkan değişikliklerinin yozlaşmaya yol açtığını, VAR uygulamasındaki çelişkilerle oyuna dair “insani” durumun kaybolduğunu, hakem eğitimcisi Holandalı Uilenberg’in ise her hafta birbirine zıt yorumlarla artık kafa karıştırdığını öne sürüyorlar.

Elbette Uilenberg Rizeli değil. Biz de kafa karıştırmayalım. Rizespor’a karşı “negatif” ya da “pozitif” hükmümüz de yok… Tabii, herkes “nötr” olmalı!"

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