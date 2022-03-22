TFF'den flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Fenerbahçe'nin parlayan isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu verdiği mücadele ile taraftarının sevgilisi haline geldi. Bir süredir takımdan uzak kalan genç futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

A MİLLİ TAKIMI TERCİH ETTİ



22 yaşındaki oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye Millî Takımını tercih ettiğini açıklamıştı. TFF'nin açıklamasında, "Ferdi Kadıoğlu'na, ay-yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir milli takım kariyeri diliyoruz." denildi.

6 İSİMLE İMZA TÖRENİ



Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un da katılımıyla Arda Güler, İsak Vural, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşını tanımaması gülüşmemelere sebep oldu.



ALİ KOÇ: SEN KİMSİN?



İmza töreninin ardından toplu fotoğraf çekimine geçildi. Sadece futbolcuların çekildiği sırada yakınları sahneyi terk etti. O sırada Ali Koç davetlilerle ilgilenirken bir kıza 'Sen kimsin?' diye sordu.



'AFERİN FERDİ'



Ali Koç cevap olarak 'Ferdi' karşılığını aldı. Soru sorduğu kişinin Ferdi'nin kız arkadaşı olduğunu öğrenince 'Aferin Ferdi' dedi. Bu diyalog futbolcular arasında gülüşmelere sebep oldu.



TAKIMA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag ile 24 Şubat'ta oynanan rövanş maçında sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, Milli arada takıma dönmeye hazırlanıyor.

Tedavi sürecinin sonuna gelen 22 yaşındaki yıldızın en geç önümüzdeki hafta arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlaması ve Kayseri maçında kadroda olması bekleniyor.







