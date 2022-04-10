Kerem ve Mostafa oynayacak mı? İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 31 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 41 puanla 31. haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

Son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe ise ligde yaptığı maçların 16'sını kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 7'ini kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 31. haftayı elde ettiği 56 puanla üçüncü sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Nef Stadı'nda yapılan derbiyi, Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İki takımın eksikleri

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Galatasaray'da ise Feghouli ve Mustafa Muhammed sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Sakatlığını büyük oranda atlatan Kerem Aktürkoğlu'nun maç kadrosunda olması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe

Altay, Szalai, Kim, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert, Rossi, İrfan, Serdar Dursun

Galatasaray

Muslera, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Omar, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

Fenerbahçe son 7 maçta 6 galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti.

Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.

Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

395. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 395. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 113 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 394 maçtan 147'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 538 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.

Ligde 130. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 129 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 51-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 160, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide Galatasaray 8 gol atarken, Fenerbahçe 7 kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe evindeki son 4 derbiyi kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide mağlup olmadı.

Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide rakibine boyun eğmedi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

İsmail Kartal'ın derbi karnesi

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 4 derbide 9 puan elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 2014-2015 sezonunda Kartal yönetiminde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etmişti.

Söz konusu sezonda Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ise sarı-kırmızılılara 1-0 üstünlük kurmuştu.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan derbiyi penaltı atışları sonucunda 3-2 kazandı.