Fenerbahçe'den flaş transfer! 5,5 milyon euro'ya bonservisi alındı
Fenerbahçe Kulübü, Uruguaylı kanat forvet Diego Rossi'nin 5,5 milyon euro karşılığında bonservisinin alındığını duyurdu.
15.04.2022 - 12:00 |
Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin bonservisinin alındığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, Uruguaylı futbolcunun bonservisinin 5.5 milyon euro'ya alındığını duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklama:
"2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır."