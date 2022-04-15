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FenerbahçeFenerbahçe'den flaş transfer! 5,5 milyon euro'ya bonservisi alındı
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Fenerbahçe'den flaş transfer! 5,5 milyon euro'ya bonservisi alındı

Fenerbahçe Kulübü, Uruguaylı kanat forvet Diego Rossi'nin 5,5 milyon euro karşılığında bonservisinin alındığını duyurdu.

15.04.2022 - 12:00 |
Fenerbahçe'den flaş transfer! 5,5 milyon euro'ya bonservisi alındı

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin bonservisinin alındığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, Uruguaylı futbolcunun bonservisinin 5.5 milyon euro'ya alındığını duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama:

"2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır."

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