Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan gönderme!

Fenerbahçe 'de Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertli takımda büyük umutlarla Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Ozan Tufan sarı-lacivertli forma ile bu sezon 18 maçta görev alırken gol ya da asist üretemedi.

27 yaşındaki futbolcunun eşi Rojin Tufan sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Bu gönderi kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

İşte o paylaşımı: