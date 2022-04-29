Fenerbahçe - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
29.04.2022 - 19:26 |
MAÇTAN DAKİKALAR
8'Mert Hakan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Günay topu iki hamlede kontrol etti.
5'Fenerbahçe, Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti! Nazım'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan ve topla ceza sahasına giren Rossi, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Diego Rossi
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Nazım, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.
GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosça, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueriedo, Muhammet.