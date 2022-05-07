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FenerbahçeBrezilya basınından bomba iddia! İşte Jorge Jesus'un yeni takımı
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Brezilya basınından bomba iddia! İşte Jorge Jesus'un yeni takımı

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Ali Koç'un görüşme yaptığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

07.05.2022 - 09:00 |
Brezilya basınından bomba iddia! İşte Jorge Jesus'un yeni takımı

Fenerbahçe gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına devam ederken Brezilya basınından Sarı-Lacivertliler'in uzun zamandır takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Central da Bola'nın haberine göre Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Sarı-Lacivertli ekibin Jorge Jesus ile anlaşmaya vardığı ve Portekizli çalıştırıcının takımın başına geçeceği ileri sürüldü.

Ali Koç ile görüşmüştü

Bilindiği üzere Sarı-Lacivertliler'in uzun zamandır ilgilendiği Jorge Jesus geçtiğimiz hafta Portekiz'de Başkan Ali Koç ile bir araya gelmiş ve ardından da Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etmişti.

Tarih verdi

Portekizli çalıştırıcı ayrıca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 20 Mayıs'a kadar bekleyebileceğini sonrasında ise kariyeri hakkında karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.

En son Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran 67 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, 28 Aralık 2021'de görevinden ayrılmış ve o günden bu yana takım çalıştırmıyordu.

Brezilya basınından bomba iddia İşte Jorge Jesusun yeni takımı

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