Beşiktaş - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
23'Ceza sahasında topla buluşan Serdar Dursun'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta topu Ersin son anda kornere çeldi.
20'Rıdvan sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Nazım'ın ayak koyduğu top kornere çıktı.
19'Rossi sol çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında İrfan Can istediği gibi kontrol edemedi ve top dışarı çıktı.
16'Rıdvan sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimseye ulaşmayan top doğrudan dışarı çıktı.
12'Rossi sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. İçeride Emirhan tehlikeyi uzaklaştırdı.
12'Rossi sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. İçeride Emirhan tehlikeyi uzaklaştırdı.
9'Batshuayi'nin kullandığı penaltı vuruşunda top direkten döndü.Kaçan Penaltı - Michy Batshuayi
8'Novak'ın ceza sahasında topa elle müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını işaret etti.
6'GOL! Novak, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.Gol - Filip Novak
4'Mert Hakan, topu sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Miha Zajc'ın vuruşunda Larin, topu çizgiden çıkardı. Top kornere gitti.
4'Karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor.
2'Tribünden atılan yabancı maddenin İrfan Can'ın kafasına isabet etmesi nedeniyle maç durdu.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun