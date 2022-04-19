Berke Özer'in yerine gelecek kaleci belli oldu! Fenerbahçe'den flaş transfer
Berke Özer'le yollarını ayıran ve Altay Bayındır'a alternatif bir isim arayan Fenerbahçe eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran ile görüşmelere başladı.
19.04.2022 - 07:47 |
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Berke Özer'in takımdan ayrılacağını açıklamasını ardından sarı-lacivertlilerden kaleci hamlesi geldi.
KALEYE ERTUĞRUL TAŞKIRAN
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran ile görüştü ve transfer için 'olur' yanıtını aldı. Bu gelişmenin ardından başkanlar düzeyinde de bir transfer görüşmesi gerçekleşti.
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile resmen anlaştıktan sonra tecrübeli kaleci ve menajeri ile masaya oturup sözleşme şartlarını konuşacak.
ALTYAPIDAN YETİŞTİ
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ertuğrul Taşkıran, çeşitli takımlara kiralandıktan sonra 2015-2017 arası sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer almıştı.