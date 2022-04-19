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FenerbahçeBerke Özer'in yerine gelecek kaleci belli oldu! Fenerbahçe'den flaş transfer
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Berke Özer'in yerine gelecek kaleci belli oldu! Fenerbahçe'den flaş transfer

Berke Özer'le yollarını ayıran ve Altay Bayındır'a alternatif bir isim arayan Fenerbahçe eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran ile görüşmelere başladı.

19.04.2022 - 07:47 |
Berke Özer'in yerine gelecek kaleci belli oldu! Fenerbahçe'den flaş transfer

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Berke Özer'in takımdan ayrılacağını açıklamasını ardından sarı-lacivertlilerden kaleci hamlesi geldi.

KALEYE ERTUĞRUL TAŞKIRAN

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran ile görüştü ve transfer için 'olur' yanıtını aldı. Bu gelişmenin ardından başkanlar düzeyinde de bir transfer görüşmesi gerçekleşti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile resmen anlaştıktan sonra tecrübeli kaleci ve menajeri ile masaya oturup sözleşme şartlarını konuşacak.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ertuğrul Taşkıran, çeşitli takımlara kiralandıktan sonra 2015-2017 arası sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer almıştı.

Berke Özerin yerine gelecek kaleci belli oldu Fenerbahçeden flaş transfer

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