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FenerbahçeArda Güler kahroldu! Bütün scoutlar orada olacaktı
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Arda Güler kahroldu! Bütün scoutlar orada olacaktı

Sakatlığı sebebiyle U17 Avrupa Şampiyonası'nı kaçıracak olan Arda Güler büyük üzüntü yaşıyor.

10.05.2022 - 09:10 |
Arda Güler kahroldu! Bütün scoutlar orada olacaktı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle kalan maçlarda görev alamayacağı ve U17 Avrupa Şampiyonası'nda olamayacağı için büyük üzüntü yaşıyor.

Genç yıldız, derbiden önce kalça kasık bölgesindeki ağrıları artınca detaylı bir kontrolden geçirilmişti.

Arda Güler'in iliak kemiğinde yaygın stres ve ödem tespit edilmişti. 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin ligde kalan iki maçında görev yapamayacak.

Ancak Arda için asıl büyük üzüntü, boy göstermeyi dört gözle beklediği U17 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırması oldu.

17 yaşındaki oyuncu kadroda yer alıp kendisini zorlamak istese de doktorların tavsiyesi sonrası aday kadrodan çıkartıldı.

Arda Güler kahroldu Bütün scoutlar orada olacaktı

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