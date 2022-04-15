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Fatih Karagümrük SporBeşiktaş maçından sonra da olmuştu dedi tüneldeki kavgayı açıkladı
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Beşiktaş maçından sonra da olmuştu dedi tüneldeki kavgayı açıkladı

Fatih Karagümrük'ün İtalyan file bekçisi Viviano Trabzonspor maçından sonra " "Maçın özellikle ikinci yarısında acı çektik. O anlarda üstümüze yüklendiler ama öyle olacaktı zaten" ifadelerini kullandı.

15.04.2022 - 23:49 |
Beşiktaş maçından sonra da olmuştu dedi tüneldeki kavgayı açıkladı

Fatih Karagümrük'te Emiliano Viviano Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada, "Maçın özellikle ikinci yarısında acı çektik. O anlarda üstümüze yüklendiler ama öyle olacaktı zaten. Sezon başından beri söylüyorum olduğu noktayı hak ediyor Trabzonspor. Şampiyonluğu kazanıyorlar ve bunu da hak ediyorlar." dedi.

Maç sonu gerginlik yaşandığını belirten Viviano, "Biz spor yapıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sporda kalmanın taraftarıyız. Geçen sene Beşiktaş maçından sonra da gerginlik olmuştu. Sonuna doğru gelince ortalık gerginleşiyor ama biz de kendi işimizi yapıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar." şeklinde konuştu.

Emiliano Viviano son olarak, "Sezon ortalamasında şu ana kadar iyi takım Trabzonspor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Geçen seneki Beşiktaş maçından sonra da bir takım gerginlikler olmuştu. Bunlara hiç gerek yok. Trabzonspor, hak ederek götürüyor sonunda da umut ederim ki şampiyon olacaklardır çünkü hak ediyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.

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