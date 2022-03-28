Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve 11 hakem geri döndüyse o zaman Ferhat Gündoğdu...

8 Mart “hakem ve gözlemci operasyonunun” haksız gerekçelerle yapıldığına hükmederek, TFF ve Merkez Hakem Kurulu kararlarını geçersiz sayan Tahkim Kurulu’nun yaklaşımı, FIFA ve UEFA’da da yankı uyandırdı.



FIFA ve UEFA devreye girdi MHKnın kararı sonrası Cüneyt Çakır bilmecesi



Konuyu yakından takip eden FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti’nin, TFF ile MHK’nın gazabına uğrayan FIFA kokartlı hakemlerden bilgi alacağı öğrenildi. Özellikle Rosetti’nin gelişmelerden duyduğu rahatsızlığa dikkat çekilirken, Türkiye’de de bir dönem hakem eğitimcisi olarak görev yapan İtalyan futbol adamının başta Cüneyt Çakır olmak üzere bazı hakemlerle temasta olduğunu bildirildi. Rosetti’nin, “4 hakemle ilgili bize bildirim yapılmadı. Yargı sürecini bekledik” dediği kaydedildi.



Operasyonu bizzat MHK’nın yaptığını belirterek sorumluluğu üstlenen Başkan Ferhat Gündoğdu’nun istifa edip etmeyeceği tartışılırken, federasyondan Gündoğdu’ya “arkandayız” mesajı iletildiği ve kurulun göreve devam edeceği ileri sürüldü. Söz konusu hakem ve gözlemcilere sezon sonuna kadar maç vermeyerek tavır koymayı planlayan MHK’nın, kararının arkasında durduğunu göstereceği belirtildi.

MHK, itirazları kabul edilen isimleri 2. veya 3. ligde görevlendirme hakkına sahip. Ancak böyle bir yaklaşımın hakem camiasında daha geniş çaplı kaosa yol açacağı, TFF yönetiminin ise yeni bir polemiğe sıcak bakmadığının altı çizildi.



Çakır bilmecesi

UEFA Hakem Kurulu’nun son karardan sonra, FIFA kokartlı Cüneyt Çakır’a Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi’nde maç verme olasılığının doğduğu ifade edildi. Ancak kendi liginde görev alamayan bir hakemin bu organizasyonlarda maça çıkma olasılığının da hayli düşük olduğu kaydedildi.

‘Cüneyt hocam’

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun daha önce “kendilerini üzerimizde görüyorlar” diye suçladığı Cüneyt Çakır’a duruşma boyunca “hocam” diye hitap etmesi dikkat çekti. Bu arada toplantıda yer alan TFF Baş Hukuk Müşaviri, kararın gerekçesini “Türk futbolunun gelişmesi” olarak açıklayınca, hakemlerin avukatlarından ise “Dünya çapındaki bir hakemi devre dışı bırakmak, gelişmeye nasıl katkı sağlayacak?” karşılığı geldi.



Gözler Gündoğdu’da

Tahkim Kurulu kararının ardından, TFF’nin klasman listelerini güncellemesi gerekiyor. Halen Antalya’da seminerde bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun yarın oynanacak Türkiye-İtalya özel müsabakasından sonra İstanbul’a geçerek TFF Başkanı Nihat Özdemir ile durum değerlendirmesi yapması bekleniyor. (Milliyet)







