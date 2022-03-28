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BeşiktaşTrabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a 2 yıldızdan güzel haber
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Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a 2 yıldızdan güzel haber

Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Pjanic ve Josef de Souza antrenmanlara başladı.

28.03.2022 - 15:16 |
Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a 2 yıldızdan güzel haber

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic ile Welinton Souza takımla birlikte çalıştı.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın (29 Mart) saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaşa 2 yıldızdan güzel haber

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