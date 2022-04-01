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BeşiktaşRıdvan Yılmaz için 7,5 milyon euro! İşte ilk resmi teklif
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Rıdvan Yılmaz için 7,5 milyon euro! İşte ilk resmi teklif

Beşiktaş'ın yetenekli sol beki Rıdvan Yılmaz için Alman kulübü Stuttgart 7,5 milyon euro teklif etti.

01.04.2022 - 09:50 |
Rıdvan Yılmaz için 7,5 milyon euro! İşte ilk resmi teklif

Rıdvan Yılmaz'ı isteyen kulüpler arasına Stuttgart da katıldı. 2 yıl önce de Rıdvan için girişimde bulunan Stuttgart, Kartal'a 7.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Beşiktaş yönetimi ise 10 milyon Euro'da ısrarlı.

Beşiktaş'ta sezonun bitimiyle birlikte yuvadan uçması beklenen Rıdvan Yılmaz'a bir kulüp daha talip oldu. Alman kulübü Stuttgart'ın 20 yaşındaki genç sol bek için Siyah-Beyazlı yönetime 7.5 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu öğrenildi.

LYON'UN İLGİSİ YÜKSEK

Tekliflerin artmasıyla birlikte eli güçlenen Beşiktaş yönetimi 2023 haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Rıdvan Yılmaz için 10 milyon Euro talep etti. İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecekleri öğrenildi. Rıdvan'a Fransa Ligi'nden bir çok takımın özellikle O.Lyon'un ilgisi çok fazla.

Rıdvan'dan maksimum gelir elde etmek isteyen Beşiktaş yönetimi de hiçbir kulübe kesin bir cevap vermiş değil. Ancak özellikle Nisan ayında Rıdvan'ın durumunun daha belirgin bir hale gelmesi hatta gideceği kulübün netleşmesi bekleniyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz haftalarda Rıdvan Yılmaz ve kaleci Ersin Destanoğlu'na ciddi tekliflerin olduğunu açıklamıştı.

ŞAMPİYONLUKTA KATKISI BÜYÜKTÜ

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Rıdvan, bu sezon 27 resmi maçta görev yaptı. Bu maçların 21'ine 11'de başladı.

Rıdvan Yılmaz için 7,5 milyon euro İşte ilk resmi teklif

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