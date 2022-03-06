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BeşiktaşPjanic, Oğuzhan Özyakup ve Josef de Souza Başakşehir maçında yok!
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Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Josef de Souza Başakşehir maçında yok!

Yarın Başakşehir'le kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ta 3 yıldız forma giyemeyecek.

06.03.2022 - 11:59 |
Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Josef de Souza Başakşehir maçında yok!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor ile oynadığı maçta kasık ağrıları nedeniyle görev yapamayan Josef de Souza'da işler tersine döndü.

Kayseri maçı sonrası kontrollerinde ciddi bulgu olmayan ve Başakşehir'e hazır olması beklenen Brezilyalı'nın ağrıları arttı. 33 yaşındaki orta sahanın zorlu karşılaşmada forma giyme ihtimali azaldı.

Dünkü antrenmanda fizyoterapist eşliğinde düz koşu yapan Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup'un da karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Beşiktaş bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Öte yandan antrenman öncesi Kenan'ın doğum günü kutlandı.

Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Josef de Souza Başakşehir maçında yok

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