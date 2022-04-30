Kadroda değişim olacak dedi Vida hakkında son kararını...

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili belirsizlik halen devam ediyor. Bu isimlerin başında da Domagoj Vida geliyor.

Ocak 2018'de siyah-beyazlı kulübe gelen ve bugüne kadar 165 resmi maçta görev yapan Hırvat stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Vida için Valerien Ismael'in raporunun beklendiği öğrenildi.

"HENÜZ KARAR VERMEDİK"

Fransız çalıştırıcı, konuyla ilgili "Kadroda değişim olacak. Gideceklerle ilgili henüz karar vermedik. Örneğin Vida'nın durumu da öyle. Ne olumlu ne de olumsuz kararım var" ifadesini kullandı.

BU SEZON 1 GOLÜ VAR

Bu sezon Beşiktaş'ta 32 maçta sahaya çıkan tecrübeli stoper, bir kez fileleri havalandırdı.







