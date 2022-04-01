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Beşiktaşİsmael Trabzonspor'u izledi 4 yıldızı kilitlemeye karar verdi
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İsmael Trabzonspor'u izledi 4 yıldızı kilitlemeye karar verdi

Beşiktaş'la anlaştıktan sonra Trabzon deplasmanına gitmeye hazırlanan Valerien İsmael'in güçlü rakibini analiz ettiği ve bordo mavili 4 oyuncuya adam adama markaj yapacağı öğrenildi.

01.04.2022 - 09:06 |
İsmael Trabzonspor'u izledi 4 yıldızı kilitlemeye karar verdi

Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in Trabzonspor'un önemli silahları Visca, Nwakaeme, Abdülkadir ve Bakasetas'a karşı özel önlemler almayı planladığı öğrenildi. Rosier, Rıdvan, Can ve Josef de Souza rakibin etkili silahlarına kilit vuracak.

Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçta güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanan teknik direktör Valerien Ismael sadece takımının ofansif gücü için çalışmalar yapmıyor, rakibin etkili silahları için de önlemler alıyor.

Teknik ekip zorlu maçın kaderini orta sahanın belirleyeceğini tespit edip, 3-6-1 sistemini üstünde durmuştu. Maç günü yaklaştıkça ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Trabzonspor'un etkili isimlerine markaj uygulanacak. Buna göre; Visca'yı Rıdvan, Nwakaeme'yi Rosier, Abdülkadir'i Can ve Bakasetas'ı da Josef de Souza sıkı markajda tutacak.

Trabzonspor'un kanat akınlarındaki üstünlüğüne son vermek isteyen 46 yaşındaki teknik adam orta saha üstünlüğünü alıp maçı kazanmayı hedefliyor.

İsmael Trabzonsporu izledi 4 yıldızı kilitlemeye karar verdi

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