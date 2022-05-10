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BeşiktaşDerbide herkes Emirhan İlkan'a alkış tuttu ama Serdar Saatçı...
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Derbide herkes Emirhan İlkan'a alkış tuttu ama Serdar Saatçı...

Fenerbahçe derbisinde oynadığı futbolla tam not alan Serdar Saatçı'nın sergilediği performans camiadan tam not aldı.

10.05.2022 - 07:59 |
Derbide herkes Emirhan İlkan'a alkış tuttu ama Serdar Saatçı...

Süper Lig ’in 36. haftasında Fenerbahçe ile 1- 1 berabere kalan Beşiktaş ’ta genç oyuncuların performansları yüzleri güldürdü. Karşılaşmaya özkaynaktan yetişen 4 isimle başlayan Siyah- Beyazlılar’da, ilk 11’de forma giyen Emirhan İlkhan’ın performansı dikkat çekti.

Kaleye direkt giden yapısıyla, teknik direktör Valerien Ismael’in sisteminde çok önemli bir yer edinen genç oyuncu, Kayserispor maçının ardından, Fenerbahçe derbisinde de hocasından tam not aldı.

Emirhan gibi, Kayserispor karşısında da ilk 11’de başlayan ve savunmada başarılı işler yapan Serdar Saatçı da derbideki performansıyla güven verdi.

Derbide herkes Emirhan İlkana alkış tuttu ama Serdar Saatçı...

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