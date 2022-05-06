Beşiktaş'ta transfer harekatı! Sörloth için yeni hamle...

Kara Kartal, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. İlk transferini Gedson Fernandes’le yapan Siyah-Beyazlılar, şu anda kulübün bir numaralı hedefi olan Alexander Sörloth için de kulübü Leipzig’le görüşmelere derbi sonrasında yeni haftada başlayacak. Real Sociedad’ın 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun dolması sonrasında harekete geçecek olan yönetim, 6 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay önerecek. Sörloth için ilk etapta 10 milyon Euro’luk talebi bulunan Alman ekibinin, Kartal’ın bu önerisini kabul etmesi bekleniyor. Öte yandan Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor ’a 2 milyon Euro’luk teklifte bulunacak olan yönetim, başarılı savunmacı için de Yeşil- Beyazlılar’la şimdiden söz kesmek istiyor.

Sörloth, son haftalarda Real Sociedad’da yükseliş yaşasa da kiralık olarak katıldığı kulüpten ayrılacak.

Teklif 5 milyon TL

Beşiktaş ’ın yeni sezon için gündemine aldığı Mustafa Eskihellaç’ın Siyah-Beyazlı formaya yakın olduğu belirtildi. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç, bu sezon küme düşen Yeni Malatyaspor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı 31 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş, devre arasında 5 milyon TL’lik teklifte bulunmuştu. Yeni sezonda Siyah-Beyazlı formayı giymek isteyen Mustafa için Kartal, aynı teklifi yenileyip bu kez transferi bitirmeye çalışacak.

Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor’daki başarısı sonrasında A Milli Takım ’ın oyuncu havuzuna da girdi.