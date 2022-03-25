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BeşiktaşBeşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'a geldi

Beşiktaş Kulübü'nün futbol A takım teknik direktörlüğü için anlaşma sağladığı Valerien Ismael'i taşıyan uçak, İstanbul'a geldi.

25.03.2022 - 00:34 |
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Valerien Ismael, İstanbul'a ulaştı. Fransız teknik adamı taşıyan uçak 23:35 civarında İstanbul'a iniş yaptı.

46 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı daha önce Wolfsburg II, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK Linz, Barsnley ve West Bromwich Albion'ı çalıştırdı.

Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile yapılan anlaşmayı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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