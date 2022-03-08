Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi 2 yıldızdan güzel haber
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Vida ve Josef de Souza'dan iyi haber geldi.
08.03.2022 - 14:17 |
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacan Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Domagoj Vida, takımla beraber çalışmalara başladı. İki ismin derbi mücadelesinde takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.
PJANIC VE WELINTON BELİRSİZ
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Miralem Pjanic'in durumu belirsizliğini koruyor. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı savunmacı Welinton'un da Galatasaray derbisinde oynayamama durumu var.