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BeşiktaşBeşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi 2 yıldızdan güzel haber
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Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi 2 yıldızdan güzel haber

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Vida ve Josef de Souza'dan iyi haber geldi.

08.03.2022 - 14:17 |
Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi 2 yıldızdan güzel haber

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacan Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Domagoj Vida, takımla beraber çalışmalara başladı. İki ismin derbi mücadelesinde takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

PJANIC VE WELINTON BELİRSİZ

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Miralem Pjanic'in durumu belirsizliğini koruyor. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı savunmacı Welinton'un da Galatasaray derbisinde oynayamama durumu var.

Beşiktaşa Galatasaray maçı öncesi 2 yıldızdan güzel haber

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