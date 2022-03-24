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Beşiktaş 'ta teknik direktör düğümü son buldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael bu akşam İstanbul'da olacak.

24.03.2022 - 12:41 |
Beşiktaş 'ta teknik direktör düğümü son buldu!

Siyah - beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Valerien İsmael bu akşam İstanbul'da olacak.

Genç teknik adam 8 maç için Beşiktaş'tan 700 bin euro alacak.

Başkan seçimi kazanırsa sözleşme uzayacak

Başkan Ahmet Nur Çebi mayıs ayında seçimleri kazanması durumunda Frasız hocanın sözleşmesi otomatik uzayacak. Bir sonraki yıl ise opsiyon yönetimin insiyatifinde. Ahmet Nur Çebi'nin tekrar başkan seçilmesi durumunda Valerien İsmael'in yıllık alacağı ücret 1 milyon 200 bin euro'ya yükselecek. Hocanın yardımcısı Adam Murray, Performans Antrenörü Jack Riley, Spor bilimleri koçu Jonny Northeast olacak.

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Beşiktaş ta teknik direktör düğümü son buldu

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