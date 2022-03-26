Beşiktaş önce Abdülkerim Bardakçı'ya gitti 6'yı görünce bu sefer...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istikrarlı sonuçlar alamayan Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise hız kesmeden başladı. İşte ayrıntılar... Beşiktaş'ın savunma merkezi için gündemine aldığı yeni isim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın oldu.



Akdeniz ekibi, Samet için 3 milyon euro isterken pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Siyah-beyazlılar, takas artı para seçeneğini de masaya koyarken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor 6 milyon euro isteyince geri adım atmıştı.







