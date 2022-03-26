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BeşiktaşBeşiktaş önce Abdülkerim Bardakçı'ya gitti 6'yı görünce bu sefer...
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Beşiktaş önce Abdülkerim Bardakçı'ya gitti 6'yı görünce bu sefer...

Stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş Abdülkerim Bardakcı için önce Konyaspor'un kapısını çaldı. Ahmet Nur Çebi 6 milyon euro yanıtını alınca siyah beyazlılar bu sfeer Samet Akaydın'a talip oldu.

26.03.2022 - 08:24 |
Beşiktaş önce Abdülkerim Bardakçı'ya gitti 6'yı görünce bu sefer...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istikrarlı sonuçlar alamayan Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise hız kesmeden başladı. İşte ayrıntılar...  Beşiktaş'ın savunma merkezi için gündemine aldığı yeni isim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın oldu.

Akdeniz ekibi, Samet için 3 milyon euro isterken pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Siyah-beyazlılar, takas artı para seçeneğini de masaya koyarken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor 6 milyon euro isteyince geri adım atmıştı.

Beşiktaş önce Abdülkerim Bardakçıya gitti 6yı görünce bu sefer...

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