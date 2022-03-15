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Beşiktaş2,5 milyon euro'luk teklifi reddetti! 'Beklentimiz çok büyük'
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2,5 milyon euro'luk teklifi reddetti! 'Beklentimiz çok büyük'

Beşiktaş genç stoper Serdar Saatçı için kendilerine gelen 2,5 milyon euro'luk teklifi reddetti.

15.03.2022 - 12:11 |
2,5 milyon euro'luk teklifi reddetti! 'Beklentimiz çok büyük'

Beşiktaş, dev derbide ezeli rakibi Galatasaray'a kaybederken eleştirilerin odağında teknik direktör Önder Karaveli vardı. Beşiktaş'ın "Özkaynak"ından çıkan 2003 doğumlu Serdar Saatçı, bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilirken, stoper bölgesinde eksikliklerin olduğu Galatasaray maçında kendisinin yerine Necip Uysal'ın tercih edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

VOLE'deki "Son Raund" programında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, 19 yaşındaki futbolcu için flaş bir iddiada bulunarak, "Arkadaşlar bugün öğrendim Serdar Saatçı'ya 2,5 milyon euro teklif gelmiş, reddetmiş Beşiktaş. Şimdi 2,5 milyon euro teklifi reddetmek ne demektir? 'Benim bu adamdan beklentim yüksek.' demektir." şeklinde konuştu. Aksam.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Serdar Saatçı'ya gelen teklifler, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A'dan. Saatçı, Merih Demiral'ın menajeriyle çalışıyor.

Bu sezon Beşiktaş ile 6 maça çıkan oyuncu, 454 dakika süre alırken, 1 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 750 bin euro.

2,5 milyon euroluk teklifi reddetti Beklentimiz çok büyük

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