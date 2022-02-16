Beklenen teklif gelmezse TFF'nin 'B' planı hazır! Süper Lig Televizyonu...

TFF Başkanı Nihat Özdemir yayın ihalesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR



"Göreve geldiğimizden bu yana kadın futboluna büyük önem veriyoruz. Kadın Milli Takımı'nın da bizim için ayrı bir yeri var."

"Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. Pazartesi günü gelen teklifleri değerlendireceğiz. Bekliyoruz, inşallah hayırlısı olur. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklif gelmesini bekliyoruz."

"SÜPER LİG TELEVİZYONU KURMA ALTERNATİFİMİZ VAR"



"Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var. Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var."

"Hakemler hakkında ağır ithamlarda bulunan kulübün başkanının takımı ligde 3. sırada. Bu maçları yöneten hakemler Avrupa'dan mı geldi? Kazanınca iyi, mağlubiyette hakem kötü."

"Yarın Fenerbahçe maçına gitmeye çalışacağım. İnşallah Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam eder."





