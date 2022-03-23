İkisini de Galatasaray istiyor diyorlardı! Başkan resmen açıkladı

Ligde oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 3 beraberlik, 5 galibiyet alarak müthiş performans ortaya koyan Spor Toto Süper Lig takımı Fraport TAV Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İsmi Galatasaray'la anılan Fernando Lucas Martins'in transferi hakkında konuşan Başkan Çetin, A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Doğukan Sinik'e ayrı bir parantez açtı.

"Antalyaspor neden şampiyon olmasın?"

Antalyaspor'un potansiyelinden bahseden Çetin, 'Bir gün neden Antalyaspor da şampiyon olmasın? Var bir hayalimiz' dedi.



'Hedefimiz ilk 5'

Radyospor'da Oleycom'un sunduğu Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın konuğu olan Aziz Çetin, "Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Nuri Hocamız ile projemiz 5 yıllık şu anda çok mutluyuz. Sezon öncesinde 'Hedefimiz ilk 5' demiştim. Bunun için sezon sonuna kadar savaşacağız' dedi.



Fernando ve Doğukan için transfer açıklaması

İsmi Galatasaray'la anılan Fernando Lucas Martins hakkında ise Başkan Çetin, "Fernando takımımıza çok çabuk uyum sağladı ve skora katkı yapıyor. Biz de Galatasaray iddiasını basından takip ettik. Doğukan Sinik ve Bünyamin Balcı için de transfer iddiaları var. Fakat bu futbolcularımızla ilgili bize gelen resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.



Şampiyonluk sözleri

Antalya'nın konumunun yapılan transferlerde önemli bir avantaj olduğundan bahseden Çetin, "Şehrimizin konumu, turizm ve eğlence sektöründe öncü olması yaptığımız transferleri olumlu yönde etkiliyor. Antalyaspor'un ciddi bir potansiyeli var. Neden bir gün şampiyonluk olmasın? Bizim de var bir hayalimiz" açıklamasında bulundu.







