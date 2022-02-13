Antalyaspor - Karagümrük: 3-0

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında Fraport Tav Antalyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Fernando, Fedor Kudryashov ve Mehmedi kaydetti.

Antalyaspor bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltirken Fatih Karagümrük 33 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fredy’nin sol ayağıyla yerden şutu, az farkla auta gitti.

7. dakikada sağ kanattan Fernando’nun kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Luiz Adriano’nun kafa vuruşu kaleci Viviano’da kaldı.

17. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Doğukan Sinik, ceza sahası dışında topu Fernando ile buluşturdu. Topu önüne alan Fernando güzel bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Emre Mor’un şutunda, kaleci topu iki hamlede kurtardı.

30. dakikada sol kanattan Fernando’nun kullandığı köşe atışına iyi yükselen Kudriashov’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 2-0

33. dakikada Hakan Özmert’in defansın arkasına attığı güzel topa hareketlenen Ndao, kalecinin üstünden topu kafayla aşırtmak istedi, meşin yuvarlar az farkla üsten auta gitti.

41. dakikada ceza Ndoa’nun pasıyla ceza sahası içerisine giren Fredy’nin sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert şutu kaleciden sekip Ndoa’nın önünde kaldı. Ndao’nun şutunda ise top auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası yayından Karamoh’un şutunda, top kaleci Sousa’da kaldı.

55. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan pasına hareketlenen Borini’nin şutu, kale direğinin yanından auta gitti.

83. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Salibur’un çaprazdan sert şutunda top, uzak direği sıyırarak auta gitti.

85. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Doğukan’ın yerden pasına hareketlenen Mehmedi’nin topa dokundu, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp ağlarla buluştu. 3-0