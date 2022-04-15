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Antalyaspor açıkladı! Nur Şahin Galatasaray'a...

Antalyaspor genç teknik direktör Nuri Şahin hakkında açıklama yayınladı.

15.04.2022 - 15:13 |
Antalyaspor açıkladı! Nur Şahin Galatasaray'a...

Antalyaspor'un açıklaması şöyle;

Kamuoyuna duyuru; Son günlerde Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Türk futboluna örnek olabilecek bir modelle sadece A takımımızın değil, futbol şubemizin de başına getirdiğimiz Sayın Nuri Şahin'in Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili gerçek dışı haberler ve bazı açıklamalar yapılmaktadır.

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