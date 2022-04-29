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Süper Lig'de düşen 3. takım da belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendi ve Altay bitime 3 hafta kala küme düştü. Karadeniz ekibinin galibiyetiyle birlikte Altay, Süper Lig'e veda eden 3. takım oldu. Daha önce Yeni Malatyaspor ve Göztepe küme düşmüştü.

29.04.2022 - 22:44 |
Süper Lig'de düşen 3. takım da belli oldu

Giresunspor ile Çaykur Rizespor, Çotonak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Müsabakayı Giresunspor 2-0 kazandı ve Altay ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e veda etti.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Umut Nayir ve 48. dakikada Serginho kaydetti.

Giresunspor bu sonuçla puanını 43'e çıkardı ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

Fenerbahçe'ye kaybeden Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı. Bir maç eksiği olan ve 30 puanı bulunan Altay, Gaziantep ekibi karşısında ikili averajda da geride yer alıyor. Matematiksel olarak Gaziantep FK'yı yakalama şansı kalmayan İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşti.

 

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