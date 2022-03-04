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Galatasaray sağ bekini Süper Lig'den buldu! Açıklama var

Altay'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve adı Galatasaray'la anılan Cebrail Karayel "Her futbolcu böyle özel camialarla anılmak ister" diyerek sarı kırmızılı kulübe açık kapı bıraktı.

04.03.2022 - 12:58 |
Galatasaray sağ bekini Süper Lig'den buldu! Açıklama var

Galatasaray 'ın yaz döneminde renklerine bağlamayı planladığı isimlerden biri de Cebrail Karayel. Altay formasıyla başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki sağ bek, yerli kontenjanından Omar'a alternatif olarak düşünülüyor. Özellikle Boey'nin sakatlıklar nedeniyle istikrar sağlayamayıp gözden çıkarılması, Sarı-Kırmızılılar'ı Türkiye içinde arayışa iterken, Cebrail'in sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması da bu transferi cazip kılıyor. Galatasaray'ın kendisine olan ilgisiyle alakalı olarak Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan Cebrail, şu ifadeleri kullandı:

'Söylentiler ruhumu okşuyor'

"Bireysel olarak sezona iyi başladım. Galatasaray ülkemizin özel camialarından birisi. Her futbolcu böyle özel camialarla anılmak ister. Şu anda çok güzel bir camiadayım. Evet bu söylentiler ruhumu okşuyor, egomu tatmin ediyor ama hiçbir önemi yok. Bir insanın en büyük rakibi kendisidir. Futbol değişen bir oyun. Her gün kendimizi yenilememiz gerekiyor, çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim."

Galatasaray sağ bekini Süper Ligden buldu Açıklama var

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