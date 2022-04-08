Süper Lig devlerine duyurulur! FFP kriterleri açıklandı

FFP kurallarında değişikliğe giden UEFA, futbol takım harcamalarını (transfer ücretleri, oyuncu maaşları, menajer ücretleri) bir kulübün gelirinin %70'ini geçmeyecek şekilde ayarlama kararı aldığını duyurdu.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Nyon'daki UEFA İcra Komitesi'nin toplantısında değişikliği tüm detaylarıyla anlattı. İşte Ceferin'in o açıklamaları;



2010'DAKİ UYGULAMA AMACINA HİZMET ETTİ'

"UEFA'nın 2010'da uygulamaya koyduğu ilk finansal düzenlemeleri birincil amacına hizmet etti. Avrupa futbolunun finansmanını uçurumun eşiğinden geri çekmeye yardımcı oldular ve Avrupa futbol kulüplerinin yönetilme biçiminde devrim yarattılar. Ancak, futbol endüstrisinin evrimi, futbolun kaçınılmaz finansal etkilerinin yanı sıra, pandemi, toptan reform ve yeni finansal sürdürülebilirlik düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu göstermiştir.



"UEFA, kulüplerin bu yeni zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için bu yeni önlemleri geliştirmek için Avrupa futbolu genelindeki paydaşlarıyla birlikte çalıştı. Bu düzenlemeler, oyunu korumamıza ve gelecekteki olası şoklara hazırlamamıza yardımcı olurken, rasyonel yatırımları teşvik edip daha fazlasını inşa etmemize yardımcı olacak. oyun için sürdürülebilir bir gelecek."

'ÖDEME GÜCÜ, İSTİKRAR VE MALİYET KONTROLÜ'

Adları göz önüne alındığında, yeni düzenlemelerin temel amacının finansal sürdürülebilirliği sağlamak olması şaşırtıcı değildir. Bunlar, üç temel sütun aracılığıyla gerçekleştirilecektir: ödeme gücü, istikrar ve maliyet kontrolü.



'3 AYDA BİR KONTROL YAPILACAK'

Ödeme gücü için, yeni vadesi geçmiş borçların olmaması (futbol kulüplerine, çalışanlara, sosyal/vergi makamlarına ve UEFA'ya) kuralı alacaklıların daha iyi korunmasını sağlayacaktır. Kontroller her üç ayda bir gerçekleştirilecek ve geç ödeme yapanlara daha az tolerans gösterilecektir.



'KABUL EDİLEBİLİR SAPMA 60 MİLYON EUROYA ÇIKTI'

Yeni futbol kazanç gereksinimleri, mevcut denk hesap gereksinimlerinin bir evrimidir ve kulüp finansmanına daha fazla yetenek getirecektir. Kulüpler için uygulamayı kolaylaştırmak için, futbol kazançlarının hesaplanması, başa baş sonucunun hesaplanmasına benzer. Kabul edilebilir sapma üç yılda 30 milyon Euro yerine üç yılda 60 milyon Euro'ya yükselirken, işlemlerin gerçeğe uygun değerini sağlama, kulüplerin bilançosunu iyileştirme ve borçları azaltma gereksinimleri önemli ölçüde güçlendirildi.



'KULÜPLER GELİRLERİNİN YÜZDE 70'İNİ HARCAYABİLECEK'

Yeni düzenlemelerdeki en büyük yenilik, oyuncu ücretleri ve transfer maliyetleriyle ilgili olarak daha iyi maliyet kontrolü getirmek için bir kadro maliyeti kuralının getirilmesi olacak. Yönetmelik, ücretler, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamaları kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırıyor. Değerlendirmeler zamanında yapılacak ve ihlaller önceden tanımlanmış mali cezalara ve sportif önlemlere neden olacaktır.

ÜÇ YIL İÇİNDE KADEMELİ OLARAK UYGULANACAK

Yeni düzenlemeler Haziran 2022'de yürürlüğe girecek. Kulüplerin uyum sağlamaları için gerekli süreyi sağlamak için üç yıl içinde kademeli olarak uygulanacaktır.

FFP nedir?

UEFA, Avrupa futbolunun genel mali durumunun iyileştirilmesi için FFP adıyla bilinen uygulamayı 2011 yılında başlattı.

İlk olarak 2010 yılında kabul edilen sistem, UEFA organizasyonlarına katılmaya hak kazanan kulüplere uygulandı. Bu uygulama kulüplerin başta futbolculara, vergi dairelerine, diğer kulüplere olan borçları başta olmak üzere birçok mali kalemi inceleme altına aldı.

Kulüplere oyuncu satışından elde ettiği gelir kadar transfer bütçesi sınırı ve maaş sınırlandırması da bu sistem kapsamında kulüplerden isteniyor.







