Villarreal - Bayern Münih: 1-0

Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon sürpriz takımlarından Villarreal çeyrek final ilk maçında Alman devi Bayern Munih'le karşı karşıya geldi. Villarreal sahadan 1-0 galip ayrıldı.

La Ceramica'da oynanan müsabakada tek golü 8. dakikada Danjuma kaydetti.

Villarreal rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti.

FİNALİN ADRESİ DEĞİŞTİ

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.